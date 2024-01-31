Osmaniye'de beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Kazada araç sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Gökçayır Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton mikseri sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - OSMANİYE