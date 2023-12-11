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Osmaniye'de aşırı yağış ve rüzgar sonucu çam ağacı evin üzerine devrildi

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aşırı yağış ve rüzgarın ardından tek katlı müstakil evin üzerine çam ağacı devrildi. Evde maddi hasar meydana geldi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aşırı yağış ve rüzgarın ardından tek katlı müstakil evin üzerine çam ağacı devrildi.

Olay, sabah saatlerinde Düziçi İrfanlı Mahallesi, Bilgehan Sokak'ta meydana geldi. Adem Kurt, ait tek katlı evin üzerine yağmur ve rüzgarın etkisiyle çam ağacı devrildi. Şans eseri hiç kimseye bir şey olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

"Sabah bir gürültü ile kalktık biz deprem oldu sandık" diyen Hürü Kurt, "Evimizin arkasında çamlık vardı sabah bir gürültü duyduk çam ağacı evimizin üzerine devrilmiş biz deprem oluyor zannettik korktuk enerjimiz ve elektrik hatlarımız zarar gördü yetkililer haber verdik onlarda şuanda yapıyorlar. Zor durumda kaldık enerjimiz zarar gördü evimizin üzerinde çatlaklar oluştu evimizde baya hasar var çok zor durumdayız deprem oluyor diye çok korktum" dedi.

Devrilen ağacın belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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