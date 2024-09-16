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Osmaniye'de Asfalt Tankerinde Skunk Ele Geçirildi

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Osmaniye'de yapılan yol uygulamasında durdurulan asfalt tankerinde 4 kilo 750 gram skunk maddesi bulundu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de durdurulan asfalt tankerinde 4 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında asfalt tankerini durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpekle birlikte yapılan aramada tanker kısmına çanta içerisinde saklanmış 4 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Asfalt tankerinde bulunan Mehmet C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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