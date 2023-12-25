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Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 12 Şahıs Tutuklandı

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Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 12 şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 43 muhtelif fişek, 1 siyah çanta içerisinde dürbün, kablo ve kamera düzeneği, 3 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 12 şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda 73 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 43 muhtelif fişek, 1 siyah çanta içerisinde dürbün, kablo ve kamera düzeneği, 3 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Tutuklama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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