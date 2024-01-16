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Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 163 Şüpheli Yakalandı

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Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 163 şüpheli yakalandı, 13 kişi tutuklandı. Uygulamalarda birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 163 şüpheli yakalandı, 13 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 08-14 Ocak tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 163 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda,1 tüfek, 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 129 tabanca fişek 141.58 gram dört parça halinde muhtelif uyuşturucu madde ele geçirildi. Hırsızlık olaylarında ise 2 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, 1 telefon ve 1 kombi ele geçirildi.

Şüphelilerden 13 tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Osmaniye Tutuklama Hırsızlık Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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