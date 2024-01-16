Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 163 Şüpheli Yakalandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 163 şüpheli yakalandı, 13 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 08-14 Ocak tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 163 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda,1 tüfek, 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 129 tabanca fişek 141.58 gram dört parça halinde muhtelif uyuşturucu madde ele geçirildi. Hırsızlık olaylarında ise 2 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, 1 telefon ve 1 kombi ele geçirildi.

Şüphelilerden 13 tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. - OSMANİYE