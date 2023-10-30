Osmaniye'de asayiş uygulamaları: 21 tutuklama
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Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda 88 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 12 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 148 muhtelif fişek, 2 yasaklı bıçak, 213 gram muhtelif uyuşturucu madde, 8 uyuşturucu hap, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 1 telefon ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa