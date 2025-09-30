Haberler

Osmaniye'de Asayiş Uygulamaları: 126 Gözaltı ve 10 Tutuklama

Osmaniye'de gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamalarında 126 şüpheli gözaltına alındı; 10 kişi ise çeşitli suçlardan cezaevine gönderildi. Uygulamalar kapsamında çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Osmaniye'de son bir haftada yapılan uygulamalarda 126 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi ise cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Eylül tarihlerinde kent genelinde asayiş ve güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda meydana gelen 123 asayiş olayıyla ilgili 126 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise 2 av tüfeği, 5 uyuşturucu hap, 1 kilo 732 gram kubar esrar, 3 gram bonzai, 20 litre etil alkol, 3 kök kenevir ve 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi de işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
