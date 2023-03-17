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Osmaniye'de artçı depremler sonrası köy yolu kapandı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de artçı depremler sonrası köy yolu kapandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, Yeşildere köyü artçı depremler sonrası ulaşıma kapandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, Yeşildere köyü artçı depremler sonrası ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Düziçi Yeşildere yolu oluşan heyelan ve göçükler nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Osmaniye İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açılan yol ilçede yaşanan artçı depremler sonrası tekrar kapandı.

Ulaşıma tekrar kapanan Yeşildere köyünde, yola düşen dev kayaların elektrik direklerine zarar vermesi sonucu köye elektrik akışı sağlanmıyor. Yetkililer heyelan riski olduğu için çalışma başlatamıyor. - OSMANİYE

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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