Osmaniye'de arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 5 kişi tutuklandı

Osmaniye'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yakalanan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Osmaniye'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili yakalanan 19 kişiden 5'i tutuklandı.

Osmaniye, Yunus Emre Mahallesinde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada Ahmet Kaplancı (44) hayatını kaybederken, 5 kişide yaralandı. Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenleyerek 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada ise kavgada kullanılan 6 tabanca, 1 av tüfeği ve çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla, 5'i de savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - OSMANİYE