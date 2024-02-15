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Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı 6 kişi tutuklandı

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Osmaniye il Emniyet Müdürlüğü, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Belirlenen 27 adrese özel harekat destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 27 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı 6 kişi tutuklandı.

Osmaniye il Emniyet Müdürlüğü, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Belirlenen 27 adrese özel harekat destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı.

Yakalan 27 kişiden 6 tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Tutuklama Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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