Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik operasyon: 7 kişi tutuklandı
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik "ÇEMBER-12" operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 19 kişiden 7 tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 81 il genelinde Aranan Şahıslara yönelik düzenlenen ÇEMBER -12 operasyonu çerçevesinde, Polis Özel Harekat ve ARES isimli K-9 köpeği destekli 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Beytullah A., 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Ş. ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kerim Ö. ile birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE