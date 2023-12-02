Osmaniye'de aranan 8 hükümlü polis operasyonuyla yakalandı

Osmaniye'de farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü polisin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde başta hırsızlık olmak üzere, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Hükümlerin kaldıkları adreslere düzenlenen operasyonlarda, 20 yıl hapis cezası olan H.İ.K.(32), 9 yıl hapis cezası olan Y.G. (22), 6 yıl hapis cezası olan H.A. (57) ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan A.Ç.(21), S.Ç.(20), H.İ.S.(33), M.A.(30), E.Ş.(28) düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 hükümlü, cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE