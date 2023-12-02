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Osmaniye'de aranan 8 hükümlü polis operasyonuyla yakalandı

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Osmaniye'de farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü polisin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü polisin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde başta hırsızlık olmak üzere, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Hükümlerin kaldıkları adreslere düzenlenen operasyonlarda, 20 yıl hapis cezası olan H.İ.K.(32), 9 yıl hapis cezası olan Y.G. (22), 6 yıl hapis cezası olan H.A. (57) ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan A.Ç.(21), S.Ç.(20), H.İ.S.(33), M.A.(30), E.Ş.(28) düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 hükümlü, cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Cezaevi Yakalama Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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