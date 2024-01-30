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Osmaniye'de aranan 3 kişi yakalandı

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Osmaniye'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 şüphelinin saklandığı adresleri belirledi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan jandarma; T.D.,G.K. ve İ.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Osmaniye JASAT Güvenlik Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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