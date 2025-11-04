Osmaniye'de araç yandı, esnaf facianın önüne geçti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın esnaf ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Şehit Komiser Mustafa Sarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinde park halinde duran hafif ticari araç bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek yangının büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaptı.

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE