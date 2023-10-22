Osmaniye'de anne ve babasını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de yaşayan bir çift, oğulları tarafından şiddet gördüklerini ihbar etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Zanlının, uyuşturucu satın almak için anne ve babasından para istediği iddia ediliyor.
Osmaniye'de anne ve babasını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Esenevler Mahallesi'nde oturan çiftin, oğullarından şiddet gördüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli M.Ş. (34), saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının, uyuşturucu satın almak için anne ve babasından para istediği öne sürüldü.