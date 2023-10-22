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Osmaniye'de anne ve babasını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de yaşayan bir çift, oğulları tarafından şiddet gördüklerini ihbar etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Zanlının, uyuşturucu satın almak için anne ve babasından para istediği iddia ediliyor.