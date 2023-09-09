Osmaniye'de Alacak-Verecek Meselesi Yüzünden Cinayet Zanlısı Yakalandı

Osmaniye'de alacak-verecek meselesi yüzünden tüfekle bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı, Antalya'da kardeşinin evinde polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de cinayet işleyen zanlı 1,5 yıl sonra Antalya'daki kardeşinin evinde yakalandı

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi

ANTALYA - Osmaniye'de 12 Mart 2022 yılında alacak-verecek meselesi yüzünden tüfekle 1 kişiyi öldürdükten sonra kaçan cinayet zanlısı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki kardeşinin evinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'de hayvancılık ve galericilikle uğraşan Veli Say, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı Ali Uncu'yu tüfekle vurarak öldürdü. 12 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayın ardından kaçan ve aranmasına devam edilen Veli Say, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Manavgat Yayla Mahallesinde bulunan kardeşinin ikamet ettiği evde yakalandı.

Veli Say, Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.