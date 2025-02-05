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Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı

Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeki bir akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi D400 karayolu Soğuk Pınar Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Akaryakıt yüklü Renas Ş. idaresindeki 33 AVK 669 plakalı tanker sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü Renas Ş., olay yerine gelen ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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