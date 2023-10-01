Osmaniye'de ağaca düşen yıldırım, bir evin yanmasına neden oldu.

Osmaniye'de ağaca düşen yıldırım evin yanmasına neden oldu

Osmaniye'de ağaca düşen yıldırım, bir evin yanmasına neden oldu.

Zorkun Yaylası'nda Hamam Sokak'ta bulunan yayla evinin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü. Bu nedenle çıkan yangın eve sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. - OSMANİYE