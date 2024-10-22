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Osmaniye'de Ağaca Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Ağaca Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kontrol kaybı sonucu ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli ilçesi Cemal Paşa Mahallesi Savrun Çayı kenarında gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan Y. Yönetimindeki 01 BGL 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazada sürücü Ayhan Y. yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Muharrem Menet kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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