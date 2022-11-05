Osmaniye'de 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.S. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S., ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Osmaniye Hisarcık Kadirli 3. Sayfa Haberler

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