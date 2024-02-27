Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de 61 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 61 kilo 950 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de kovalama sonucu polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde 61 kilo 950 gram skunk maddesi ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ile Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Otomobil ile uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takibin ardından Cüneyt C. ve Osman C. isimli şahısların kullandığı 2 otomobil polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamanın ardından durdurulan otomobilde, yapılanan aramada 61 kilo 950 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Otomobilde bulunan sürücüler Cüneyt C. ile Osman C. ve otomobilde bulunan Adnan D., isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaniye 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title