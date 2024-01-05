Osmaniye'de 6 Bin 231 Şüpheli Yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçluyla etkin mücadelesi çerçevesinde, 2023 yılı boyunca yapılan operasyon çerçevesinde; 6 bin 231 şüpheli yakalandı, 448 şüpheli ise tutuklandı.

Öte yandan, yapılan çalışmalarda 654 ruhsatsız tabanca ve 346 çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi. - OSMANİYE