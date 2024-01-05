Osmaniye'de 6 Bin 231 Şüpheli Yakalandı
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçluyla etkin mücadelesi çerçevesinde, 2023 yılı boyunca yapılan operasyon çerçevesinde; 6 bin 231 şüpheli yakalandı, 448 şüpheli ise tutuklandı. Ayrıca, 654 ruhsatsız tabanca ve 346 çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçluyla etkin mücadelesi çerçevesinde, 2023 yılı boyunca yapılan operasyon çerçevesinde; 6 bin 231 şüpheli yakalandı, 448 şüpheli ise tutuklandı.
Öte yandan, yapılan çalışmalarda 654 ruhsatsız tabanca ve 346 çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi. - OSMANİYE