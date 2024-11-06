Osmaniye'de 6 Araçlı Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Osmaniye Cevdetiye Beldesi'nde 5 araç ve 1 traktörün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre birçok ölü ve yaralı bulundu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Osmaniye'de 5 aracın ve 1 traktörün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Kaza, Osmaniye Cevdetiye Beldesi'nde yaşandı. 5 araç ve 1 bir traktörün çarpıştığı kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. - OSMANİYE