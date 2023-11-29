Osmaniye'de 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü ve birlikte hareket eden kişi tutuklandı.

OSMANİYE'de polis ekiplerinin durdurduğu araçta Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü İ.K. ve onunla birlikte hareket eden M.E. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan uygulamada; şüphe üzerine durdurulan kamyonet içerisinde, illegal yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri insani olmayan ve onur kırıcı bir muameleyle taşıyan araç sürücüsü İ.K. ve onunla birlikte hareket eden M.E. tutuklanırken, suçta kullanılan 2 araca el konuldu. Düzensiz göçmenler, sevk edildikleri İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (DHA)