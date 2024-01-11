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Osmaniye'de 529 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 529 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 529 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Düziçi ilçesinde düzenlenen operasyonda 529 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaniye Tutuklama Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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