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Osmaniye'de 45 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada 45 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tır sürücüsü ve yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.