Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı

Osmaniye'de 44 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Osmaniye'de 44 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de polisin durdurduğu iki tırda toplam 44 bin 280 paket kaçak sigara ve 3 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Osmaniye'de polisin şüphelenip durdurduğu 2 tır içerisinde toplam 44 bin 280 paket kaçak sigara ve 3 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüphe üzerine 2 tırı durdurdu. Tırlarda yapılan aramada çekici ve dorsesine gizlenmiş halde toplam 44 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler Rauf Ç. ve Mervan Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Basın toplantısı sonrası korkutan anlar: Mourinho başında bekledi
img

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
img

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia

Genç kızın eniştesinden sürücüyle ilgili vahim iddia
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor

Hakkındaki son karar verildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.