Osmaniye'de 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirilen 2 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de çeşitli suçlardan aranan ve birlikte kaldıkları evde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık ve farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan Ö.Ö. ve A.S.D'nin birlikte kaldığı eve operasyon düzenledi. Evde 4 ruhsatsız tabanca ile kurusıkı silahın namlusunu açan aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.