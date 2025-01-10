Osmaniye'de 4 Bin 690 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Osmaniye'de polisin şüphelenip durdurduğu tanker içerisinde 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir akaryakıt tankerini durdurdu. Yapılan aramada aracın çekici ve dorsesine gizlenmiş halde 4 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ferman B. hakkında yasal işlem başlatıldı. - OSMANİYE