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Osmaniye'de 31 ayrı operasyonda 36 uyuşturucu satıcısı yakalandı

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Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 1 haftada düzenlediği 31 ayrı operasyonda, 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 1 haftada düzenlediği 31 ayrı operasyonda, 36 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8-15 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde 31 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 490 gram metamfetamin, 3 kilo 200 gram skunk, 3 bin 414 adet sentetik ecza, 187,22 gram bonzai, 3,59 gram eroin, 1,41 gram esrar, 880 TL para, 1 adet esrar ezme aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şüpheli adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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