Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 17.32'de merkez üssü Osmaniye'nin Orhaniye kasabası olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Orhaniye kasabasının yanı sıra Osmaniye merkez, Kadirli ilçesi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı. - OSMANİYE

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Deprem AFAD 3. Sayfa Haberler

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