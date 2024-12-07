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Osmaniye'de 21 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Osmaniye'de 21 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi
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Osmaniye'de durdurulan bir tırda 21 kilo 700 gram skunk maddesi bulundu. Gözaltına alınan Bedevi D. tutuklandı.

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırda 21 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde seyir halinde olan tırı uygulama noktasında durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeğiyle tırda yapılan aramada tırın dorse kısmında bulanan valizin içerisinde 21 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Bedevi D. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bedevi D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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