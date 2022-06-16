Osmaniye'de 20 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Osmaniye'de kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.T. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen S.T. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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