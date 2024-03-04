Osmaniye'de 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi
Osmaniye'de düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonlarında Murat Özdemir ve Cengiz Arslan liderliğindeki 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşları dahil olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı. - OSMANİYE