Osmaniye'de 2,5 Milyon TL Değerinde Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Güncelleme:
Osmaniye'de düzenlenen operasyon sonucunda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon TL olan 250 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında M.Ç.P., M.P. ve A.Y. isimli şahısların ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çeşitli markalara ait 250 bin adet ilacın yasal mevzuata aykırı şekilde, uygun depolama şartları sağlanmadan ve son kullanma tarihleri geçmiş olarak saklandığı belirlendi.

Ele geçirilen ilaçlara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
