Osmaniye'de 17 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurduğu 3 otomobilde, Suriyeli 17 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollardan girmek için organizatörlere 3 bin dolar ödedikleri belirtildi.

? Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince D-400 kara yolu Adana istikameti uygulama noktasında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, 3 farklı araçta yapılan kontrollerde, ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 17 Suriyeli yakalandı. Ülkeye kişi başı 3 bin dolar vererek yasa dışı giriş yapan göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göçe İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 araca da el konulurken gözaltına alınan 3 sürücüden S.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.