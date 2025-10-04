Osmaniye'de 13 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Haberler

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 13 yaşındaki Mehmet A., komşusunun motosikletini izinsiz alarak gezdiği sırada kaza yaptı ve duvara çarparak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 13 yaşındaki Mehmet A., komşusuna ait motosikleti izinsiz alıp gezdiği sırada kaza yaptı. Duvara çarpan çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, Bahçe ilçesi Yukarıkarderesi köyünden meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. komşusunun bahçesinde park halinde bulunan motosikleti alarak dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk, duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 13 yaşındaki Mehmet A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
