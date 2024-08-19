Osmaniye'de 13 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yabancı uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, polis uygulama noktasında, Şehirlerarası Otobüslere yönelik yapılan kontroller sonucunda durdurulan otobüs içerisinde 13 yabancı uyruklu şahsın olduğu şahısların resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edildi. Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü Mehmet T. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 13 yabancı uyruklu kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - OSMANİYE