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Osmaniye'de 12 kaçak göçmen yakalandı

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Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan ticari araçta, Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan ticari araçta, Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolunda polis uygulama noktasında, şüphe üzerine ticari araç durdurdu. Yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü M.E. ve kendisine rehberlik eden İ.A. ve H.G. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda kullanılan 2 araca el konuldu.

Yakalanan 12 göçmen, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Suriye Göçmen 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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