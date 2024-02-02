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Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

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Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta, 12 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör suçlamasıyla tutuklama yapıldı.

Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan 2 araçta, 12 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü Suriye uyruklu Abdurrezzak E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğer araç sürücüsü İsmail K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu.

12 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Göçmen Tutuklama Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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