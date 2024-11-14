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Osmaniye'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Osmaniye'de polis, durdurduğu otobüste 11 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, resmi kimlik belgesi olmadan ülkeye girmişlerdi.

Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 11 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Yunus Emre Mahallesi Otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulamada durdurulan otobüs içerisinde 11 Suriye uyruklu şahsın olduğu şahısların resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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