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Osmaniye'de 10 Kaçak Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de 10 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste, illegal yollarla ülkeye girdiği belirlenen 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 10 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Yunus Emre Mahallesi Otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulamada durdurulan otobüs içerisinde 10 Suriye uyruklu şahsın olduğu şahısların resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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