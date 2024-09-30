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Osmaniye'de 1 Ton Sahte Bal Ele Geçirildi

Osmaniye'de 1 Ton Sahte Bal Ele Geçirildi
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Osmaniye'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, sahte bal üretimi yapan iki şüpheli yakalanarak 1 ton sahte bal ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 ton sahte bal ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde sahte bal üretimi yapıldığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Şüpheli E.B. (42) ve A.U.'ya (35) ait ikamet ve iş yerine baskın düzenleyen jandarma, yapılan aramalarda 36 adet teneke, 14 adet kavanoz ve 3 adet bidonda olmak üzere 1 ton sahte bal olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Jandarma osmaniye 3-sayfa Sağlık Hukuk

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