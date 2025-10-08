Haberler

Osmaniye'de 1 Milyon 250 Bin Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 600 bin TL olan 1 milyon 250 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, şüpheli A.A.'ya ait iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1 milyon 250 bin adet sahte ikiz bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
