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Osmaniye 3. sayfa haberleri | Osmaniye'de gözaltına alınan 180 kişiden 9'u tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye 3. sayfa haberleri | Osmaniye'de gözaltına alınan 180 kişiden 9'u tutuklandı

Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 180 kişiden 9'u tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 180 kişiden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 7'si av tüfeği 4'ü tabanca olmak üzere 11 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 180 kişiden 9'u tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 1 adet çalıntı araç, 7 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 1 adet buluntu motosiklet, 18 adet çalıntı elektrik şalteri ile 545 lira kumar parası ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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