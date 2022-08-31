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Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de otoyolda tünelin havalandırma fanı yere düştü

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de otoyolda tünelin havalandırma fanı yere düştü

Osmaniye haberlerine göre Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan havalandırma fanının yola düşmesi sonucu ulaşım durdu.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan havalandırma fanının yola düşmesi sonucu ulaşım durdu. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluşurken Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düşen fan kaldırılarak otoyol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesinde bulunan bir tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içerisindeki havalandırma fanı bilinmeyen bir nedenden dolayı yere düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler düşen fanı yoldan kaldırmak için çalışmalara başlarken kapanan tünelden dolayı otoyolda uzun kuyruk oluştu. Oluşan araç kuyruğu alternatif olan yollara yönlendirilirken düşen fan ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından Osmaniye-Gaziantep yönü kontrollü olarak trafiğe açıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Gaziantep Osmaniye Tarsus 3. Sayfa Haberler

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