Son dakika haberi: Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberine göre Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındıOSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı
OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi İlbistanlı Köyü Kozalık mevkiinde ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Orman işletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan ekipler, karadan müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.