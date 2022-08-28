Son dakika haberi: Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındıOSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi İlbistanlı Köyü Kozalık mevkiinde ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Orman işletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan ekipler, karadan müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran Osmaniye Kadirli 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.