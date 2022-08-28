Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberine göre Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındıOSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi İlbistanlı Köyü Kozalık mevkiinde ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Orman işletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan ekipler, karadan müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - 3. Sayfa

Osmaniye Kadirli 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title