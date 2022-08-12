Haber : Osmaniye 3. sayfa haberi | Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Osmaniye 3. sayfa haberi | Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Osmaniye 3. sayfa haberi | Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Edinilen Osmaniye haberine göre Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay yıl hapis cezasıyla aranan A.K. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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