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Osmaniye 3. sayfa haberi... Osmaniye'de gözaltına alınan 195 kişiden 6'sı tutuklandı

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Osmaniye 3. sayfa haberi... Osmaniye'de gözaltına alınan 195 kişiden 6'sı tutuklandı

Gelen Osmaniye haberlerine göre Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 195 kişiden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 195 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 8'i av tüfeği 11'i tabanca olmak üzere 19 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 195 kişiden 6'sı tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet ruhsatsız tabanca, 229 adet tabanca fişeği, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet hassas terazi, 14 adet çalıntı su sayacı, 7 adet laptop, 3 adet çalıntı oto teybi, 21 adet araç içi ses sistemi, 5 adet çalıntı jant takımı, 2 adet çalıntı yazıcı, 1 adet çalıntı tarayıcı, 1 adet bebek arabası, 18,45 gram metamfetamin ile 1,90 gram esrar ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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