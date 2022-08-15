Osmaniye haberleri! Avcılar'da İSKİ çalışmasında bahçe duvarı hasar gördü, yağmur suları evin içine doldu

Osmaniye bölgesinden gelen habere göre Avcılar'da İSKİ çalışmasında bahçe duvarı hasar gördü, yağmur suları evin içine doldu Avcılar'da geçtiğimiz cumartesi günü çalışma yapan İSKİ, iddiaya göre sokak üzerindeki bir evin bahçe duvarını çatlattı.

Avcılar'da İSKİ çalışmasında bahçe duvarı hasar gördü, yağmur suları evin içine doldu

İSTANBUL - Avcılar'da geçtiğimiz cumartesi günü çalışma yapan İSKİ, iddiaya göre sokak üzerindeki bir evin bahçe duvarını çatlattı. Bu sabah ise İstanbul genelinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası sokaklardan taşan yağmur suları, çatlak duvardan içeri sızarak evin içine girdi. Su ile kaplanan evin zemininde eşyaların büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İSKİ'ye bağlı ekipler geçtiğimiz cumartesi günü Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde rögar yenileme çalışması yaptı. Çalışma sırasında sokak üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarı çatladı. Belediye ekipleri çalışma yaptıkları alanı iddiaya göre 10 gün sonra gelip tamamen kapatacaklarını söyledi fakat bu sabah İstanbul genelinde etkisini gösteren yağmur sonrası rögardan taşan sular bahçe duvarındaki çatlaklardan evin içine doldu. Yağmur suyunun 50-60 cm yüksekliğe çıktığı evin içinde eşyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.

İSKİ çalışmasında bahçe duvarı hasar gören ve yağmur suları evine giren Nedim Algan, "Cumartesi sabahı kazmaya başladılar. Yeni bir rögar koydular oraya. Kazı yaparken bahçe duvarı var, onu çatlatmışlar. Dediler ki 10 gün sonra gelip bu kazdığımız yeri kapatacağız. Sabah saat 10.00 gibi caddenin üstü komple suydu. Rögarlar tıkanmış. Böyle olunca da yağmurun suyu bahçe duvarından doğru benim bahçeme akmaya başladı. Sonrasında evin içine girdi. Ben geldiğimde bahçede yaklaşık 50-60 cm su vardı. İçeride dolap, kanepe, beyaz eşya hepsi sudan zarar gördü" dedi.